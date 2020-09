POZZUOLI – Grave incidente all’alba sulla Ss7 Quater tra gli svincoli di Quarto e Monterusciello dove due auto si sono scontrate all’interno della corsia di marcia in direzione Licola. Nell’impatto 4 persone sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. I mezzi coinvolti sono una Opel Meriva e una Renaul Clio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pozzuoli. I feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie. Le due auto sono state sequestrate. Per permettere i rilievi e il ripristino della carreggiata è stata chiuso l’intero tratto di strada.