POZZUOLI – Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi all’indomani dell’inchiesta sul Rione Terra, torna a parlare Pasquale Esposito, responsabile enti locali PD Napoli «La città di Pozzuoli rappresenta un esempio di buona amministrazione noto non solo nella nostra provincia ma in tutto il mezzogiorno. -ha dichiarato Esposito in una nota a Cronaca Flegrea- Rispetto ai fatti di questi giorni, ribadiamo la totale fiducia nel lavoro prezioso che svolge la magistratura. Siamo certi che il Sindaco Vincenzo Figliolia, compirà in totale serenità e autonomia le scelte migliori per il partito e per la città che, come tutti gli riconoscono, ha sempre amministrato con grande passione e impegno».