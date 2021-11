POZZUOLI – Un incendio è divampato alle prime ore dell’alba all’interno del deposito Ctp di via Campana distruggendo tre pullman. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco della squadra 5B di Monterusciello. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo. Non si esclude un’autocombustione. In poco tempo le fiamme hanno avvolto i tre mezzi che sono andati completamenti distrutti. (seguiranno aggiornamenti)

