POZZUOLI – Martedì 9 agosto sopralluogo della VIII Commissione consiliare della Regione Campania alla Riserva degli Astroni per verificare i danni causati dall’incendio divampato nella serata del primo agosto, provocato dall’esplosione di alcuni fuochi artificiali sparati da un parcheggiatore abusivo per una festa di 18 anni. “Verificheremo quali siano le criticità e quindi gli interventi da effettuarsi. Incredibile che una riserva naturale venga messa a rischio da gente irresponsabile ed incivile che spara fuochi senza autorizzazioni fuochi artificiali. Se da anni denunciamo tale fenomeno è anche per evitare simili incidenti. Ricordiamo che per l’utilizzo di materiale pirotecnico servono apposite autorizzazioni e i fuochi devono essere maneggiati da personale esperto in luoghi dove non si possano creare impedimenti e danni a cose e persone. Da oggi la nostra battaglia sarà ancora più agguerrita” – queste le parole di Francesco Borrelli, presidente della commissione regionale che comprende Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.