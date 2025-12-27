Incendiato il Babbo Natale nella villa comunale di Quarto

QUARTO – “Questa sera si è verificato un grave atto vandalico all’interno della Villa Comunale: alcuni ragazzi hanno incendiato il Babbo Natale, probabilmente utilizzando dei petardi.” È quanto ha fatto sapere il sindaco di Quarto Antonio Sabino che ha annunciato l’individuazione degli autori del raid “Sono già state effettuate tutte le verifiche necessarie attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte, che hanno permesso di individuare i responsabili. A breve i soggetti coinvolti verranno convocati insieme ai rispettivi genitori per i provvedimenti del caso. Intanto questa sera la Villa Comunale verrà chiusa per consentire ulteriori verifiche all’impianto”.