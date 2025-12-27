Dramma in un ristorante a Bacoli: anziano muore durante il cenone della vigilia di Natale

BACOLI – Dramma in un ristorante a Bacoli dove un uomo è morto durante il cenone della vigilia di Natale. Inutili sono stati i primi soccorsi e l’intervento del personale del 118 giunto in via Omero, in zona Scalandrone. La vittima, un 80enne con patologie pregresse, stava festeggiando con i familiari quando, improvvisamente, è stato colto da un malore. Sul posto, poco dopo le 22, sono giunti anche i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Sotto shock i parenti dell’anziano, colpiti dal dramma in un giorno di festa.