Architettura e acque termali: il sogno dei D’Alicandro che ancora incanta i Campi Flegrei

POZZUOLI – Il progetto dell’Hotel Terme Puteolane fu voluto dai fratelli Biagio, Filippo, Gaetano e Crescenzo D’Alicandro, imprenditori lungimiranti che intendevano valorizzare le sorgenti termominerali di Pozzuoli creando una struttura all’avanguardia per il turismo e la cura termale. La loro visione imprenditoriale portò alla realizzazione di un complesso moderno e funzionale, capace di coniugare ospitalità e trattamenti terapeutici. Il progetto fu affidato a un’équipe di grandi professionisti: l’architetto Federico Sabino, che adottò uno stile Liberty elegante e razionale, e gli ingegneri Gioacchino Luigi Mellucci, Ricci e Mannajuolo, già noti per la realizzazione delle Terme di Agnano. In particolare, Mellucci aveva da poco concluso il progetto della Funicolare Centrale di Napoli con annesso Teatro Augusteo, realizzato in collaborazione con l’ingegnere Pier Luigi Nervi, esperienza che influenzò positivamente le scelte tecniche e strutturali del complesso puteolano. L’edificio fu concepito come una struttura integrata alberghiera e termale, in cui camere e spazi comuni convivono armoniosamente con ambienti destinati a bagni termali, fanghi, cure inalatorie e idroterapia. Gli spazi furono progettati per garantire luminosità, ventilazione naturale e comfort, mentre gli impianti permettevano di sfruttare direttamente le acque della sorgente termominerale, cuore dei trattamenti terapeutici. Durante gli anni di massimo splendore, l’Hotel Terme Puteolane ospitò numerose personalità di rilievo della vita politica, culturale e artistica italiana. Tra i frequentatori più celebri vi furono i grandi attori Totò e Eduardo De Filippo, il principe Leopoldo Rodinò, il pittore Mario Ridola, i medici Guida e altri specialisti, avvocati, intellettuali e speziali del tempo, rendendo l’hotel un vero e proprio crocevia della società e della cultura del Novecento. Grazie alla lungimiranza dei fratelli D’Alicandro e alla competenza dell’équipe di architetti e ingegneri, l’Hotel Terme Puteolane divenne rapidamente un simbolo di modernità, benessere e prestigio, consolidando la fama di Pozzuoli come centro termale di eccellenza. Si spera che questa struttura possa tornare a splendere e che i suoi progettisti ricevano finalmente il giusto riconoscimento per la loro opera.

Arch. Silvia Laino