Anziano morto alla Vigilia di Natale a Bacoli, il ricordo «Un uomo che ha messo la famiglia al centro della sua vita»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo dalla famiglia Russo/Di Domenico: «Ciro Russo era nato a Rione Terra il 19 gennaio 1951 e stava per compiere 75 anni. Era una persona profondamente legata alla sua terra e alla famiglia. In un periodo segnato dalla malattia, stava ancora cercando di affrontare il dolore per la recente scomparsa di Lia Di Domenico, madre e nonna amatissima. Il desiderio di Ciro era semplice: tornare a casa, a Pozzuoli, ritrovare i piccoli gesti e i sapori che amava, come i mandarini degli alberi della casa di sua madre, e stare con i figli, le sorelle, i fratelli e soprattutto con i nipoti, di cui era profondamente orgoglioso. La sera della Vigilia si è spento improvvisamente, mentre eravamo felici di essere finalmente tutti insieme, circondato dall’affetto della sua famiglia. Resta oggi il ricordo di un uomo che ha sempre messo la famiglia al centro della sua vita e un’eredità fatta di valori, tradizioni e amore, che continua nei figli e nei nipoti. Ringraziamo per l’attenzione e confidiamo nella sensibilità della redazione nel voler accogliere queste precisazioni, nel rispetto della memoria di Ciro Russo e in un momento ancora molto delicato per la nostra famiglia.»