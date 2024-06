In 500 per le prove di evacuazione a Pozzuoli e Bacoli: previsti i trasferimenti da via Napoli e “Palazzine”

AREA FLEGREA – Sono circa 300 a Pozzuoli e altri 200 a Bacoli i cittadini che saranno coinvolti nelle prove di evacuazione che li vedrà trasferirsi nelle due aree di attesa di Via Napoli e al Largo del Ricordo, zona Palazzine. Da qui una navetta condurrà le persone al Palatrincone per la simulazione del censimento. A Bacoli le aree di attesa sono state individuate in via del Mercato (via Miseno) e in piazza Rossini al Fusaro. Da qui i cittadini saranno accompagnati nell’hub istituito presso la palestra della scuola media Antonio Gramsci. A Napoli invece saranno 28 in tutto i cittadini napoletani che hanno deciso di partecipare alla simulazione anti bradisismo che si svolgerà domani 26 giugno nella zona rossa dei Campi Flegrei.

LA PARTECIPAZIONE – Sui numeri dei cittadini napoletani, piuttosto scarsi, è intervenuto il direttore generale della Protezione civile in Campania, Italo Giulivo: “Abbiamo sempre sollecitato una partecipazione importante alle simulazioni, non stiamo parlando di scenari surreali ma di scenari reali. Quando si vive in un territorio che è sottoposto ai rischi, bisogna avere anche una cultura di conoscenza dei rischi e conoscere le pianificazioni che in determinate situazioni possono anche fare la differenza”. “Per noi – ha concluso – la speranza è che chi non ha avuto voglia o tempo di segnalarsi per questa esercitazione lo faccia per quella che faremo ad ottobre, che sarà ancora più impegnativa e che riguarderà uno scenario di rischio vulcanico”.