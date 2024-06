Conclusa la prima giornata di esercitazioni EXE Bradisismo 2024

POZZUOLI – Il Centro Operativo Comunale (COC) di Pozzuoli, situato a Monterusciello, continua a lavorare per garantire la massima assistenza alla popolazione. Con la gestione dell’emergenza scaturita dallo sciame sismico del 20 maggio, il COC è ora impegnato anche in importanti esercitazioni previste per oggi e domani. Nella simulazione di oggi, è stato ipotizzato uno sciame sismico nei Campi Flegrei con eventi di magnitudo 4.4, 4.2, 4.3, 3.7 e 3.9, distintamente avvertiti dalla popolazione. Questi scenari permettono di testare e affinare le procedure di Protezione Civile previste dalla Pianificazione Speditiva per il Bradisismo, istituita a seguito del Decreto Legge 140 del 12 ottobre scorso. La simulazione nella prima giornata ha reso necessaria l’attivazione dei Centri Operativi Comunali, del Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Napoli, la Sala Operativa regionale e la Sala Emercom della Protezione Civile della Campania, oltre all’Osservatorio Vesuviano dell’INGV che ha emanato le comunicazioni relative agli eventi sismici e agli sciami e la convocazione del Comitato Operativo nazionale del Dipartimento di Protezione Civile. Queste esercitazioni sono strumenti utili per essere pronti in caso di emergenza, non dobbiamo mai abbassare la guardia e testare i flussi di comunicazione e le operazioni sul campo restano operazioni di grande importanza.