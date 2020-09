POZZUOLI – Ci sono altri 6 casi di Covid a Pozzuoli, città che nel post lockdown sta registrando il maggior numero di contagi. L’ennesimo preoccupante bollettino lo ha dato in serata il sindaco Vincenzo Figliolia. Dei 6 nuovi contagiati due sono rientrati dall’estero. Per tutti è stata attivata la ricerca del link epidemiologico e tutti si trovano in isolamento domiciliare. Ad oggi sono 167 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia: 63 persone sono attualmente contagiate, 91 sono guarite definitivamente, 13 sono decedute.