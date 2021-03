POZZUOLI – In prossimità della Pasqua, il vescovo di Pozzuoli, monsignor Gennaro Pascarella, incontrerà per una serata di spiritualità gli operatori e le operatrici pastorali delle comunità parrocchiali insieme a tutti i fedeli laici che vorranno partecipare all’evento che si terrà in modalità online. Gli appuntamenti si terranno a gruppi di foranie: Foranie di Bacoli – Monte di Procida, Pozzuoli 1 e Pozzuoli 2: lunedì 22 marzo dalle 19,30 alle 21; Foranie di Pianura, Quarto e Soccavo: martedì 23 marzo dalle 19,30 alle 21; Foranie di Bagnoli e Fuorigrotta: lunedì 29 marzo dalle 19,30 alle 21. «Verrà utilizzata una piattaforma digitale per la quale verrà fornito l’accesso nei prossimi giorni», rende noto la Diocesi di Pozzuoli. Gli incontri verranno trasmessi in streaming anche sulla pagina Facebook della Diocesi.