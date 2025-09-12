Il Tenente di Vascello Agostino Galati è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli

POZZUOLI – Il Tenente di Vascello Agostino Galati da questa mattina è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli. La cerimonia di avvicendamento con il Tenente di Vascello Edoardo Russo è andata in scena a Villa Avellino alla presenza delle autorità cittadine, militari e religiose del territorio, tra cui il Direttore Marittimo della Campania, Contrammiraglio Gaetano Angora.

LE FOTO di Luigi Borrone