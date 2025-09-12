POZZUOLI/ Costruisci il tuo futuro con Gesfor Academy

POZZUOLI – In un mondo del lavoro sempre più competitivo, le competenze fanno la differenza, non basta esserci, ma bisogna farsi notare.

Gesfor Academy lo sa bene, è per questo che ha costruito una proposta formativa solida ed allineata con le esigenze delle aziende, con percorsi altamente qualificanti, progettati per dare una spinta concreta alla tua carriera professionale. Dalla formazione di base ai percorsi professionalizzanti, ogni corso offre un bagaglio di abilità trasversali e tecniche, preziose in ogni ambiente lavorativo.

LA FORMAZIONE – I corsi base sono perfetti per chi desidera muovere i primi passi nel mondo del lavoro, rafforzare competenze o aggiornare la propria preparazione. Sono in partenza i seguenti corsi:

• Salute e Sicurezza sul Lavoro: corso di 4 ore che insegna a riconoscere e prevenire i rischi, rispettare la normativa vigente (D.Lgs. 81/08) e intervenire in emergenze con primo soccorso.

• Inglese Base (80 ore): grammatica, vocabolario e conversazione in contesti lavorativi per comunicare efficacemente con interlocutori internazionali.

• Spagnolo Base (80 ore): gli elementi essenziali della lingua per interagire in ambienti professionali ispanofoni.

• Informatica Base (80 ore): uso autonomo del PC, pacchetto Office, navigazione web sicura e gestione e-mail.

I CORSI – Se desideri competenze più specifiche, i corsi professionalizzanti rappresentano un ponte diretto verso ruoli qualificati e richiesti dalle aziende. Sono in partenza i seguenti corsi:

• Paghe e Contributi (120 ore): gestione completa del ciclo paghe, calcolo contributi e adempimenti fiscali.

• Contabilità Generale e Bilancio (120 ore): scritture contabili, liquidazione IVA e redazione bilanci d’esercizio.

• Addetto alla Logistica e Gestione Magazzino (120 ore): tecniche di stoccaggio, software gestionali e sicurezza in magazzino.

• Full-Stack Developer (120 ore): sviluppo web front-end e back-end, gestione database, deployment e sicurezza informatica.

Perché scegliere i corsi di Gesfor Academy?

• Formazione strutturata ed orientata al lavoro

• Attestati di frequenza che arricchiscono il tuo cv

• Competenze richieste dal mercato del lavoro

• Docenti qualificati con esperienza professionale nei settori di riferimento

• Programmi didattici aggiornati, che combinano teoria e pratica

• Formazione flessibile, anche in modalità Formazione a Distanza (FAD)

• Supporto dedicato per il tuo percorso formativo e professionale

• Accesso a corsi gratuiti

Contatti e iscrizioni

Vuoi ulteriori informazioni o vuoi iscriverti subito?

WhatsApp: 338 2202740

E-mail: [email protected]

Instagram: @gesfor_academy

Facebook: Gesfor Academy

Posti limitati – Non perdere l’occasione di investire sulla tua formazione.

Il team di Gesfor Academy ti aspetta presso la sede sita in Via Campana 268 Pozzuoli (Na) per scoprire il catalogo formativo e tutte le opportunità per costruire il tuo futuro. Inizia oggi!

*Articolo sponsorizzato