La grata dei record a Pozzuoli: ennesima chiusura e nuovo affidamento diretto in arrivo

POZZUOLI – Ha dell’incredibile quanto sta accadendo ad Arco Felice dove, per l’ennesima volta, il comune di Pozzuoli si vede costretto a intervenire per lo sprofondamento di una grata al centro della strada, nei pressi di Piazza Aldo Moro. Un problema che va avanti da oltre un anno e mezzo e che non si riesce a risolvere nonostante i numerosi interventi da parte delle ditte chiamate, in somma urgenza, a ripristinare il danno. «Roba da non crederci, sarà almeno la sesta- settima volta che questa grata se ne scende e spuntano le transenne. E’ un record!» ha commentato un commerciante di via Miliscola. Da questa mattina, infatti, il tratto di strada è nuovamente transennato in attesa dell’ennesimo intervento.