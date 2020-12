POZZUOLI – Domani, 7 dicembre 2020, il supermercato di Kira compie tre anni. Per l’occasione il titolare del megastore per animali, Nicola Bellanca, applicherà uno sconto del 20% su tutta l’oggettistica. Kira è il primo e unico supermercato dedicato agli animali, con sede a Pozzuoli in via Campi Flegrei nei pressi del consorzio Olivetti.