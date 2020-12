POZZUOLI – E’ vivo per miracolo l’automobilista rimasto coinvolto questa notte in uno spaventoso incidente stradale a Pozzuoli, all’ingresso del tunnel Monte Corvara o meglio conosciuto come Campiglione. L’auto sulla quale viaggiava l’uomo, per motivi ancora in fase di accertamento, si è inprovvisamente ribaltata andandosi a schiantare contro un furgone carico di bombole di gas parcheggiato all’interno di un distributore di carburanti. Uno schianto spaventoso dal quale è uscito quasi illeso il conducente. Sul posto sono giunti i carabinieri e personale del 118 che hanno prestato le cure del caso all’uomo. I militari, anche con l’ausilio delle telecamere installate in zona, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.