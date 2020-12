POZZUOLI – Gli Open Day si adeguano ai tempi e diventano virtuali. Per evitare assembramenti ma dare comunque la possibilità di conoscere da vicino l’offerta formativa, l’Istituto Comprensivo 2 “De Amicis-Diaz” di Pozzuoli invita le famiglie a un Virtual Open Day. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 12 dicembre. «Vi invitiamo a visitare virtualmente, in videoconferenza, il nostro Istituto. Sarete accolti dal Dirigente e dai docenti per conoscere l’offerta formativa relativa all’anno scolastico 2020/2021. Ore 9,30-10,30 Scuola dell’Infanzia https://meet.google.com/mkm-kpgd-aev; Ore 10,30-11,30 Scuola Primaria https://meet.google.com/npp-mxgr-cpt; Ore 11,30-12,30 Scuola Secondaria I grado https://meet.google.com/usu-aziq-tpn. Per accedere ai link bisogna possedere un account gmail», si legge sulla locandina dell’evento. Grazie alla tecnologia, l’Istituto Comprensivo guidato dal dirigente scolastico Antonio Scarfato apre le sue porte virtuali ed accoglie i nuovi studenti. Ben quattro i plessi della scuola dell’infanzia: “Montessori”, “Montalcini”, “Montalcini 2” e “Serao”. Due i plessi di scuola primaria: “Morante” e “Ortese”. L’istruzione secondaria comprende la scuola secondaria di I grado “Diaz”.