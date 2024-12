Il sindaco di Pozzuoli nominato membro del consiglio direttivo dell’Anci

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, entra a far parte del Consiglio Direttivo dell’ANCI. L’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che la settimana scorsa ha eletto al suo vertice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha nominato anche i componenti del nuovo direttivo. A fare il nome del sindaco di Pozzuoli è stato proprio Manfredi. Manzoni al momento rappresenta il primo amministratore del territorio dei Campi Flegrei a fare parte dell’ANCI in qualità di membro del consiglio direttivo, cosa che non era mai avvenuta in passato.