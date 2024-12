Prima rapina una donna e poi ne molesta un’altra: fermato alla stazione

NAPOLI – La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli finalizzati alla vigilanza dello scalo ferroviario di Napoli Centrale, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 23enne di origini marocchine poiché gravemente indiziato di rapina aggravata; lo stesso è stato, altresì, denunciato per violenza sessuale. In particolare, nel pomeriggio di mercoledì, personale del Compartimento Polizia Ferroviaria è intervenuto all’interno di un esercizio commerciale della stazione per la segnalazione di una donna molestata da un uomo; i poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno notato la donna che, chiedendo aiuto, ha indicato un soggetto che si stava allontanando quale autore di un palpeggiamento; pertanto, è stato raggiunto e bloccato all’esterno della stazione. Ancora, il predetto, durante le fasi del controllo, è stato trovato in possesso di un telefono cellulare di proprietà di un’anziana signora; dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che l’indagato, nella stessa giornata, aveva sottratto proprio quel telefono alla donna dopo averla spinta con violenza. Nella giornata odierna, all’esito della convalida, il predetto è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.