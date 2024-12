Sciame sismico terminato: registrate 27 scosse in nove ore a Pozzuoli. In città tutte le attività vanno avanti senza problemi

POZZUOLI – La più forte è stata di magnitudo 3.4, seguita da altre di forza pari a 2.2, 2.5, 2.7, 2.1 per un totale di 27 scosse in 9 ore. Sono i numeri forniti dall’Osservatorio Vesuviano in merito alle scosse registrate a Pozzuoli e in tutta l’area flegrea a partire dalle ore 05:33 della mattinata di venerdì 6 dicembre. La più forte è stata rilevata in zona Gerolomini, a via Napoli, a una profondità di 0,52 km. Eccetto le ultime tre, in termini orari, dello sciame, tutte le scosse sono state localizzate a profondità che non superano il mezzo chilometro.

LE SCOSSE – L’evento sismico delle ore 5,33 è stato avvertito dalla popolazione a Fuorigrotta, Agnano, Bagnoli, via Napoli, Arco Felice, Lucrino, Quarto e in gran parte dell’area flegrea. Verifiche su alcuni edifici sono state effettuate durante la giornata dalla Protezione civile e dai tecnici comunali, mentre la Polizia Municipale ha pattugliato le strade. Per l’intera giornata a Pozzuoli i residenti sono stati in apprensione a causa dei continui movimenti del suolo, che fortunatamente non hanno creato nessun tipo di criticità. Tutte le attività e gli eventi sono andati avanti e proseguiranno regolarmente.