«Il sindaco di Pozzuoli ha la possibilità di fare qualcosa di epico»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno direttore, la scrivo per un problema purtroppo che ancora persiste nel comune di Pozzuoli e che in passato abbiamo già affrontato anche grazie al suo quotidiano ma purtroppo senza esiti. Sto parlando della sanatoria inerente alle case popolari. Ebbene sì, in un momento come questo dove siamo tormentati dalle continue scosse e dalle paure che esse provocano all’intera comunità, una delle cose più sagge che questa amministrazione possa fare è proprio quella di risolvere la questione sanatoria con magari la possibilità di riscatto! Il perché è presto detto oltre ad essere un problema che ormai persiste da anni, potrà semplificare un pò la vita a chi per esempio in questo periodo volesse allontanarsi dalla città senza la paura che al suo ritorno trovi un bel regalino inerente all’occupazione da parte di terzi del suo alloggio e quindi di conseguenza essere vittima di sciacallaggio (come già è accaduto a qualcuno in passato) anche se poi ci saranno tutte le denunce che ne seguiranno a seguito…ma non è meglio evitare tale rischio? Non è meglio affrontare i problemi fattibili che illudersi di controllare la natura? Invece di fare il copia ed incolla di ciò che riferisce la comunità scientifica o la protezione civile, questa amministrazione ha seriamente la possibilità (soprattutto in questo momento) di fare un qualcosa di epico!! Che nessuno mai ha saputo gestire o affrontare! Penso che parlo a nome di tutte le famiglie che sono da anni in attesa di regolarizzare la propria situazione locativa e che in questo periodo dove la situazione a quanto pare diventa sempre più preoccupante vorrebbe magari allontanarsi per salvaguardare precauzionalmente la propria famiglia magari perché impaurite dall’attuale situazione ma anche dalle informazioni che purtroppo però spesso arrivano all’utente in modo confusionale e contraddittorie e che quindi possono indurre all’ allarmismo…Spero che pubblichiate questa mia osservazione ed è l’invito che faccio al Sig. Sindaco Manzoni. La ringrazio.» (Michele)