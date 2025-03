Campionati giovanili Criteria, la Napoli Nuoto a Riccione con 5 atleti

POZZUOLI – La Napoli Nuoto sarà presente con ben cinque atleti a Riccione per i Criteria Nazionali Giovanili. L’appuntamento più atteso della stagione per il nuoto giovanile italiano. Dal 28 marzo al 2 aprile, lo Stadio del Nuoto di Riccione accoglierà le migliori promesse del panorama nazionale per sei giorni di gare di altissimo livello. Si inizia il 28 e 30 marzo nella sezione femminile con Valentina Catuogno che parteciperà ai 50, 100 e 200 rana, mentre, Alessandra Scotto D’Apollonia sarà in gara nei 50, 100 e 200 stile libero. Tra il 31 marzo e il 2 aprile, invece, nella categoria maschile Ciro Pio Motti gareggerà nei 50 e 100 farfalla e nei 50 dorso. Jacopo Grassi, invece, sfiderà i pari età nei 50 e 100 dorso. Infine, Gennaro Ferraro originario di Monterusciello in acqua proverà a portare a casa una medaglia nei 100 e 200 dorso e nei 100 e 200 farfalla. I giovani flegrei della Napoli Nuoto saranno accompagnati dagli allenatori Fabrizio Fusco e Marina Nappo. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questi mesi dal nostro staff tecnico – ha affermato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto –. I nostri atleti sono molto determinati e desiderosi di tornare a casa con un risultato di prestigio. Affronteranno i migliori prospetti futuri del nuoto nazionale, per questo motivo c’è bisogno di dare il massimo. La loro volontà e voglia di fare bene ha superato anche le difficoltà legate al bradisismo di queste ultime settimane. Tutto grazie al lavoro dei nostri allenatori e all’impegno e al sacrificio messo in vasca dai nostri ragazzi. Vincere una medaglia è importante anche per regalare un sorriso ai puteolani e alla popolazione dei Campi Flegrei”.