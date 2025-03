POZZUOLI/ Interrogazione Parlamentare sull’ex Lido Augusto

POZZUOLI – Un passo avanti importante per il futuro dell’ex Lido Augusto. L’interrogazione parlamentare presentata dall’On. Riccardo Magi su questa storica struttura abbandonata di Arco Felice rappresenta un risultato significativo per la battaglia volta a restituire l’area alla cittadinanza. A esprimere soddisfazione per l’iniziativa è Riccardo Volpe, consigliere comunale di Pozzuoli, che ha promosso l’azione in Parlamento. «Finalmente il tema del Lido Augusto arriva sui tavoli del Governo – ha dichiarato Volpe – Da anni i cittadini di Pozzuoli assistono all’abbandono di questo luogo, privati di un bene che dovrebbe essere fruibile da tutti. Questa interrogazione è un primo segnale concreto per fare luce sulla natura privatistica del luogo, sulle modalità legate alla gestione dell’area e per chiedere il ripristino del diritto all’accesso alla spiaggia».

L’ABBANDONO – L’interrogazione, rivolta al Presidente del Consiglio e a diversi ministeri, evidenzia le criticità dello stato attuale: un’area vincolata paesaggisticamente e archeologicamente, ma abbandonata e sottratta alla libera fruizione. «È inaccettabile che un’area di tale valore storico e ambientale venga lasciata in rovina e addirittura recintata, impedendo l’accesso ai cittadini. È ora che le istituzioni si assumano la responsabilità di intervenire», ha aggiunto Volpe. Tra i punti chiave sollevati dall’interrogazione, c’è la richiesta di chiarimenti sul passaggio di proprietà dell’area, sulle procedure amministrative e sulla possibilità di recuperare il sito a patrimonio pubblico. «Con questa interrogazione – conclude Volpe – finalmente si pone il problema a livello nazionale e si chiede al Governo di prendere una posizione chiara. L’Ex Lido Augusto deve tornare a essere un bene della collettività».