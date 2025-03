BACOLI/ Caos parcheggi, militari e strisce blu senza diffida

BACOLI – La grana parcheggi sul litorale ed intorno al lago Miseno sta occupando spazio nei dibattiti pubblici tra i cittadini, i commercianti e i politici. Il nuovo Puc, approvato nell’aprile del 2024, ha, di fatto, eliminato tutte le attività di parcheggio autonome presenti sul litorale di Miseno e Miliscola e intorno al lago. Consentendo la sosta solo negli spazi pertinenziali alle strutture già preesistenti. E’ questa la linea che l’amministrazione comunale ha deciso di adottare con l’approvazione del nuovo Piano Regolatore. Ma siamo sicuri, a questo punto, che anche le strisce blu presenti a Piazza Mercato, sulle sponde del lago Miseno, siano legali?

PARADOSSO STRISCE BLU – Il quesito può sembrare provocatorio, ma in realtà non è così. Se il Puc prevede che non ci debbano essere attività di parcheggio che lucrano intorno al lago, perché è consentita, allo stesso modo, di lucrare sulle strisce blu ad una società privata? Quale sarebbe la pertinenza di questa società privata a Piazza Mercato? Non ha alcun ufficio o attività riconducibile ad essa. Come mai per le strisce blu non è scattata la diffida?

PARCHEGGI MILITARI – Stessa situazione per il parcheggio dello Stabilimento balneare dell’Esercito, il quale domenica era regolarmente aperto, nonostante lo Stabilimento fosse chiuso. Come mai per questa attività, gestita da un privato, non è scattata la diffida? Il silenzio del sindaco social su questa questione è quanto mai preoccupante.