POZZUOLI – Anche il Commissariato di polizia di Pozzuoli ha un suo defibrillatore. A partire da oggi il presidio di legalità di piazza Italo Balbo rientra tra i punti strategici della città per interventi d’emergenza. L’apparecchio salva vita è stato donato dal “Rotary Club Pozzuoli” ed è stato collocato all’interno dell’edificio. Il Rotary ha anche messo a disposizione un corso di formazione per l’utilizzo del defibrillatore destinato a due agenti del commissariato. Si tratta del primo dispositivo installato nel centro cittadino ed è stato messo a disposizione per tutta la comunità. Il defibrillatore è stato consegnato nelle mani del dirigente Domenico Avallone dall’attuale presidente del Rotary Club Pozzuoli Raffaele Mastantuono e dai past president Lucio De Rogatis e Sergio Di Bonito.

