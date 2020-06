POZZUOLI – L’ASD Rione Terra Pozzuoli Volley ha confermato per la prossima stagione il coach Costantino Cirillo, che sarà alla guida della prima squadra che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di serie B. Con Cirillo sono stati confermati anche i componenti dello staff tecnico. Salvatore “Chicco” Schiano, Simone Confessore e Giuliano Luongo lavoreranno in sinergia ed oltre alla prima squadra avranno il compito di seguire i gruppi delle varie categorie dell’intero settore giovanile. Il ruolo di preparatore fisico sarà affidato ancora ad Antonio Di Vicino. L’ASD Rione Terra Pozzuoli Volley rende noto che lo staff dirigenziale sarà formato anche per la stagione 2020/21 da Giorgio Volpe e Sergio Iorio oltre che dal confermatissimo Giuseppe “Pino” Palma nel ruolo di direttore sportivo. Responsabile area sanitaria, infine, sarà ancora il dottor Mario Di Bonito con il supporto del fisioterapista dottor Antonio D’Oriano.