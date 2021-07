POZZUOLI – Ieri sera il percorso archeologico del Rione Terra ha avuto una visitatrice d’eccezione: la celebre cantante israeliana Noa, che stasera terrà un concerto proprio sull’antica rocca, nell’ambito della rassegna #Pozzuoliècasamia. L’artista è stata invitata dall’assessore alla Cultura e al Turismo Stefania De Fraia ad incontrare i giovani di Pozzuoli il giorno prima della sua esibizione sui temi che riguardano la sua esperienza musicale, la sua visione del mondo e in particolare la questione israelo-palestinese, che vive in prima persona. Al termine dell’incontro, assieme ai musicisti che l’accompagneranno questa sera sul palco – il pianista Ruslan Sirota e il chitarrista e arrangiatore Gil Dor – ha visitato il percorso archeologico, compreso la nuova parte inaugurata di recente. Noa è rimasta entusiasta dei luoghi visitati e dei panorami mozzafiato che si possono apprezzare in particolare dal decumano di via Villanova, definendoli “incantevoli”. Ha scattato lei stessa diverse foto per utilizzarle sui suoi profili social. Il concerto di questa sera al Rione Terra ha già fatto registrare da alcuni giorni il tutto esaurito.