POZZUOLI – Con un’ordinanza dirigenziale il comune di Pozzuoli ha chiuso il Bed and Breakfast “Sole e Luna” in quanto ritenuta “attività illegittima”. In seguito a controlli effettuati dal Commissariato di Polizia di Pozzuoli, infatti, è emerso che il titolare svolgeva l’attività ricettiva in un edificio in via Largo Santa Maria delle Grazie senza titolo amministrativo (SCIA). Nell’ordinanza, a firma della dirigente Sabrina Minucci (Direzione 7 servizio Annona e Commercio) si legge che “nell’interesse pubblico, si rende necessario disporre la cessazione di detta attività per mancata presentazione della segnalazione certificata d’inizio attività e mancata comunicazione all’ente preposto al controllo della presenza di ospiti”.