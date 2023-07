Il quartiere di Miano ospita una tappa del “Pozzuoli Jazz Festival”

POZZUOLI – “Un Accordo perfetto”, a La Birreria arriva il Pozzuoli Jazz Festival con la formazione “The Swingers Orchestra”, con le voci di Stevie Biondi, Heron Borelli e Nicoletta Fabbri, assieme ai maestri della Rai. Si Svolgerà il 20 luglio, dalle ore 20 alle ore 23, la serata “Jazz&food” promossa nel centro commerciale “La Birreria” in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano. Un evento straordinario che arriva dopo una serie fortunata di eventi di successo e che coniuga l’offerta gastronomica de La Birreria e la grande musica della formazione “The Swingers Orchestra” nello show “Remake in Swing”. In scaletta famosi brani pop rivisitati in chiave jazz: dai pezzi di Stevie Wonder agli Spandau Ballet passando per Eric Clapton e Michael Bublè con un omaggio anche a Mina.

GLI EVENTI – Il concerto rappresenta un evento d’eccezione: è la terza e ultima tappa del “Pozzuoli Jazz Festival”, rassegna ormai nota da anni agli appassionati del genere, che per la prima volta varca i confini dell’area flegrea per regalare una serata di emozioni agli affezionati de La Birreria. Il Centro Commerciale di piazza Madonna dell’Arco ha da mesi un calendario fitto di eventi culturali e sportivi con l’obiettivo di promuovere la socializzazione di giovani e famiglie. Linea tracciata da tempo e che nel giro di pochi mesi ha promosso: incontri con gli attori più amati delle serie tv, serate di cabaret con i volti noti della tv, eventi sportivi, attività creative e teatrali con le scuole del quartiere e ciclopasseggiate turistiche, occasioni che stanno animando gli spazi del centro, coinvolgendo anche molte realtà territoriali e regalando ai suoi clienti momenti di svago e puro intrattenimento.