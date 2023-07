POZZUOLI/ Ernesto, l’eroe morto 11 anni fa per salvare due giovani che stavano annegando

POZZUOLI – Sedici luglio 2012. Una data che, se da un lato ha segnato una tragedia, dall’altra ha consegnato alla memoria della città di Pozzuoli il nome di un eroe: Ernesto Cuordifede. Trentacinque anni, puteolano residente nei “600 alloggi” di Monterusciello, Ernesto annegò nelle acque di via Spiaggia Romana, a Bacoli, dopo aver salvato la vita a due giovani che erano stati travolti dalle onde.

GESTO D’AMORE – Era un pomeriggio di undici anni fa quando Cuordifede, mentre si trovava in spiaggia, vide un 24enne e un 26enne di Quarto in difficoltà, si tolse la maglia e si tuffò in mare riuscendo a mettere in salvo i due. Per lui invece non ci fu nulla da fare, le onde presero il sopravvento risucchiandolo. Un gesto d’amore, il più nobile, costato la vita ad Ernesto Cuordifede. Un vero eroe.