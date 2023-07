La regina del gioco degli scacchi fa tappa a Bacoli

BACOLI – Il Comune di Bacoli ha ospitato Nona Gaprindashvili, una leggenda del gioco degli scacchi, una delle più grandi giocatrici mai esistite. La Gaprindashvili, che si è laureata per la prima volta campione del mondo all’età di 21 anni, nel 1962, difendendo il titolo (allora per i colori dell’Unione Sovietica) fino al 1978, gareggia ancora oggi, all’età di 82 anni. In carriera ha vinto 25 medaglie in 12 edizioni delle Olimpiadi degli scacchi e, soprattutto, è stata la prima donna ad ottenere il titolo di Gran Maestro, cosa nient’affatto semplice nella Russia dell’epoca. Nonostante l’età avanzata, Gaprindashvili ha approfittato del soggiorno napoletano (per seguire le gesta del calciatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia) per visitare il centro storico del capoluogo partenopeo, facendosi accompagnare anche al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli, e poi l’incontro con l’A.D. Scacchistica Partenopea al Palazzo dell’Ostrichina di Bacoli per una gara in simultanea con 13 giocatori. La giocatrice georgiana ha visitato anche la Casina Vanvitelliana, accompagnata dal Presidente del Consiglio Comunale Mauro Cucco, dall’amministratore unico del Centro Ittico Campano Sergio Cosentini, dalla giornalista Darejan Kvaracxelia e dalla preziosa guida/interprete Nana Lanzaro Zuriashvili.

LA CURIOSITA’ – lei Netflix si è ispirata per produrre la serie tv “La Regina degli Scacchi”, oggetto però di contesa con la Gaprindashvili stessa poiché vi erano delle inesattezze, tra cui il fatto che non avesse mai giocato con i maschi. Impossibile per la più piccola di sei fratelli. Quello vissuto l’altro giorno in città è stato un momento utile per rafforzare sempre più l’amicizia tra il popolo georgiano e quello napoletano ed in particolare tra l’area di Samegrelo e la città di Bacoli. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bacoli ed i vertici istituzionali della regione di Samegrelo sono in contatto per studiare e definire un protocollo d’intesa volto a convogliare flussi turistici e ad intensificare l’inter-scambio culturale tra due specifiche aree, quella dei Campi Flegrei in Campania e quella della Mingrelia-Alta Svanezia, nel nord-ovest della Georgia. Una sinergia più facile da concretizzarsi con due testimonial d’eccezione, due icone sportive georgiane: Khvicha Kvaratskhelia e Nona Gaprindashvili.