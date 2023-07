Da Pozzuoli a Rimini per vincere: Gennaro Licusato trionfa al Campionato di Danza Sportiva

POZZUOLI – Gennaro Licusato, 10 anni di Pozzuoli, è campione italiano nella categoria maschile 10/12 anni – Classe B – al Campionato Italiano FIDS (Federazione italiana danza sportiva) che si è svolto a Rimini. Insieme a lui, a portare in alto il nome della città di Pozzuoli, anche tanti altri allievi della scuola di ballo Maga Dance diretta dall’insegnante Carolina Preziuso. Ottime performance per: Sara Loffredo 16 anni in finale battendo 131 atlete; Siria Di Domenico 13 anni tra i 24 ballerini più bravi d’Italia battendo oltre 120 atlete; Giada Ciotola 15 anni arrivata nei 24 ballerini più bravi d’Italia battendo oltre 130 atleti; Sara e Giada duo syncro semifinaliste; Viviana Magliuolo over 31 semifinalista su oltre 30 atlete; Asia Solimeo Semifinslista 15/16 classe C su 205 atlete; Giusy 15/16 classe C nei 24 nel jive nei 48 in samba, cha cha e rumba su 200 atlete; America e Noemi Duo 15/16 classe C Semifinale cha cha su 50; Melissa 13/14 classe C i 90 su 250 atlete;

America 15/16 classe nei 90 in samba, cha cha e rumba su 205 atlete, 48 nel jive su 205 atlete; Noemi 15/16 classe C nei 48 nel samba su 205 atlete; Daniela 13/14 classe C nei 90 nella rumba su 250 atlete; Francesca i 48 in tutti i balli su 301 atlete; Nancy 10/12 c si 301 atlete nei 150; Arianna 8/9 C su 65 nei 24 e Alessandra over 31 classe c finale 4°6°6°.