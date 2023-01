Il puteolano Massimo Ronza trionfa a Rai Uno con “Io amo” di Leali

POZZUOLI – È stato un successo quello di Massimo Ronza, 64enne di Pozzuoli, che ieri si è aggiudicato il primo posto a “Tale e Quale Show”, trasmissione condotta da Carlo Conti e andata in onda su Rai Uno, imitando Fausto Leali e cantando la famosa canzone “Io amo”. Una performance perfetta per l’artista puteolano, che ha affascinato il pubblico e la giuria composta da Giorgio Panariello, Nino Frassica, Loretta Goggi e Cristiano Malgioglio. A lui è andato il primo posto della serata e l’accesso alla finalissima.

CHI È – Massimo Ronza, disoccupato che si è detto “in attesa di pensione” ha lavorato negli anni scorsi presso la biglietteria dei traghetti di Pozzuoli prima di avviare una propria attività lavorativa, la “Caffetteria Puteoli” in via Dicearchia, nel centro storico, poi chiusa a seguito della pandemia. Dopo il successo di ieri, però, nuovi orizzonti si aprono per il bravo cantante puteolano.