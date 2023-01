CALCIO/ “Non dire Gatto se non ce l’hai nel sacco”: la Puteolana perde 3-1 sul campo del Fasano

FASANO – “Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia”: sembra essere questo il leitmotiv di questa stagione granata che gode se non altro di proprietà commutativa. Se “il passato non conta”, come ha perentoriamente ricordato in settimana Mister Marra (neo allenatore della Puteolana subentrato all’esonerato Campilongo), i risultati di certo si, e concorrono matematicamente a determinare i punti (e di conseguenza la posizione in classifica). Allo stadio “Vito Curto” di Fasano, la Puteolana quest’oggi ha collezionato l’ennesima sconfitta con il risultato di 3-1. Illude Gatto al 45′ nei secondi 45 minuti avviene, come di consueto la disfatta granata. Stavolta bisogna dirlo al netto di una conduzione arbitrale al quanto rivedibile.

IL MATCH – Partono bene i flegrei che si fanno vedere con un colpo di testa di Guarracino. Dall’altra parte Corvino, migliore in campo quest’oggi, impensierisce la retroguardia granata. D’Ancora dalla distanza e Guarracino con una conclusione ravvicinata, spaventano il Fasano. Sul finire del primo tempo la gioia per la 1902, con il pallone raccolto al limite dell’area da Gatto e rete dello stesso centrocampista flegreo che infila il portiere avversario. Il secondo tempo vede il Fasano partire meglio e arrivare al gol con Farinola che pareggia i conti con un colpo di testa in tap-in su sviluppi di calcio d’angolo.

ULTIMO POSTO – Pochi minuti dopo l’episodio che cambia definitivamente la gara, in mezzo al campo contatto tra Colaci ed un avversario. L’arbitro va a colloquio con il guardalinee ed in seguito a proteste dei granata espelle Gatto. Da qui in poi il Fasano prende coraggio ed arriva il gol del sorpasso, firmato dal solito Corvino. In quest’azione contatto dubbio con D’Ascia, ma per l’arbitro non c’è nulla e convalida la rete. Nel finale ecco il 3-1, sempre firmato dal fantasista dei pugliesi. Tragica classifica che vede i granata sempre più ultimi a 8 punti a 13 lunghezze dalla salvezza. In vetta comanda la Cavese con 38 punti seguita dal Barletta a 36.

Tabellino:

FASANO: Ceka, Manfredi, Farinola, Lezzi, Onraita, Lofoco (75’ Calabria), Izco (64’ Gomes), Bianchini (75’ Paula), Vantaggiato, Corvino (90’ Chironi) Falcone (64’ Battista). All.: Tisci

PUTEOLANA: Lamberti, D’Ascia (90’ Cacciuottolo), Escobar, Grieco, Haberkon, Guarracino (65’ Rabbeni), Gatto, Calvanese, Colaci (85’ Cappa), Magnavita (51’ Caliendo), D’Ancora. All.: Marra

Marcatori: 45’ Gatto – 54’ Faraiola, 83’ Corvino, 89’ Corvino

Ammonizioni: Bianchini, Gomes – Colaci, Calvanese

Espulsioni: Gatto