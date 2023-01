POZZUOLI/ Scontro nella Polizia Municipale, replica della CGIL «La legalità come stella polare»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «La scrivente O.S. , a fronte della divulgazione di un volantino probabilmente sottoscritto da un non identificato e imprecisato numero di persone che non rappresenta assolutamente la maggioranza del Corpo di P.M. , ribadisce che tutte le proprie iniziative sono improntate al rispetto delle leggi, dei contratti, dei regolamenti e alla salvaguardia dei diritti e della salute dei lavoratori. Nello specifico l’esposto inoltrato al MEF e alla Procura della Corte dei Conti rappresenta la fase finale di un percorso volto ad accertare nelle sedi competenti la legittimità del progetto denominato “Piano di lavoro” finanziato con i fondi ex art. 208 c. 5 bis CDS. La FP- CGIL negli ultimi anni ha ripetutamente evidenziato le criticità del “Piano di lavoro” alla dirigente della P.M. e alle amministrazioni succedutesi, ma i rilievi esposti, le possibili soluzioni e la fattibilità di progetti di produttività da svolgersi nell’orario di lavoro ordinario con conseguente miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi non sono mai stati presi in considerazione. Essendo irrinunciabile l’esigenza di tutelare i diritti dei lavoratori e di scongiurare il pericolo di un danno erariale, le criticità del progetto sono state esposte al MEF e alla Procura della Corte dei Conti che, a quanto è dato sapere, hanno ritenuto opportuno chiedere dei chiarimenti alla Dirigente della P.M., la quale inspiegabilmente ha sospeso il “Piano di lavoro”, nonostante la sua ferma convinzione della regolarità dello stesso. Tanto è vero che lo stesso si svolge da alcuni anni con le medesime modalità operative e di pagamento. Perché questa sospensione quando fino a pochi giorni fa si era sempre proceduto alla sua esecuzione senza la benchè minima esitazione? La scrivente O.S. riafferma, sebbene i ripetuti tentativi di instaurare un dialogo costruttivo con la dirigente della P.M. per il benessere del Corpo siano andati sempre a vuoto, la propria disponibilità ad affrontare e a superare le più volte evidenziate criticità del “Piano di lavoro” nonché quelle inerenti alla gestione del Comando di P. M. . La FP – CGIL è sempre stata e sempre sarà dalla parte dei lavoratori per garantire loro il rispetto della normativa vigente e per assicurare agli stessi una retribuzione congrua rispetto all’impegno profuso.»

Salvatore Tinto (Segretario Regionale FF. LL. FP- CGIL)

Antonio Fascia (Responsabile territoriale FP – CGIL)