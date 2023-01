POZZUOLI/ Incidente frontale, Mena non ce l’ha fatta: morta a 49 anni in ospedale

POZZUOLI – Non ce l’ha fatta la donna coinvolta mercoledì mattina nell’incidente stradale al Rione Toiano. Mena Carannante è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli in seguito allo scontro frontale in via Nerone, a Pozzuoli. L’impatto è stato devastante; le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche. Vani i tentativi del personale medico di tenerla in vita. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica del sinistro costato la vita alla 49enne.