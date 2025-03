Il puteolano Luca Di Meglio conquista l’argento al Torneo Nazionale di Taekwondo

POZZUOLI – Medaglia d’argento per il piccolo campione di Taekwondo Luca Di Meglio, salito sul secondo gradino del podio al Torneo Nazionale CSEN. Dieci anni, nato e cresciuto a Pozzuoli, Luca è in forza all’Accademia Arti Marziali Isola d’Ischia con la quale da tempo sta conquistando prestigiosi trofei. L’ultimo domenica scorsa, durante la competizione nazionale che si è svolta al Palasport di Casoria dove sono giunti atleti da tutta Italia. Luca si è distinto nei vari incontri con performance avvincenti e combattive, sfiorando la vittoria.

GLI ATLETI – Per il team di Ischia è arrivato un quattro su quattro. Insieme a Luca ha conquistato la medaglia d’argento il compagno di squadra Antonio Mattera, medaglia d’Oro invece per Carlotta Marino e bronzo per Gaia Marino.