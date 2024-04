Il puteolano Gennaro Ferraro è di bronzo nei 100 dorso ai Campionati giovanili Criteria di Riccione

POZZUOLI – Il puteolano Gennaro Ferraro, originario di Monterusciello, conquista la medaglia di bronzo nei 100 dorso nella categoria Ragazzi 2010 con il tempo di 59”47 ai campionati giovanili Criteria in programma in questi giorni allo stadio del nuoto di Riccione. Questa mattina l’atleta della Napoli Nuoto sarà impegnato anche nei 200 dorso e 200 farfalla. «La prima giornata di gare maschili al Criteria ci ha regalato, finora, tantissime soddisfazioni – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente del club che svolge le proprie attività nella piscina del Pala Trincone di Monterusciello -. Il bronzo di Giovanni Ferraro per noi rappresenta un punto di partenza e ce lo aspettavamo. Si tratta di un atleta che ha talento e molto preparato che ci potrà regalare altre soddisfazioni durante il proseguo dei campionati. Poi, segue con grande volontà e determinazione il lavoro programmato da parte di tutto il nostro staff tecnico. Ha grandissimi margini di miglioramento e noi puntiamo senza nessuna pressione a farlo crescere e maturare dal punto di vista tecnico e mentale. Come società bisogna fare i complimenti ai nostri tecnici Marina Nappo e Luca Infascelli. Ma oltre a Ferraro è stata buona la prova di Ciro Motti, juniores 2006, che ha migliorato il proprio personale, e di Jacopo Grassi, juniores 2007, che ha portato a termine una prestazione sontuosa migliorando il suo personale di sette decimi».