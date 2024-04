POZZUOLI/ Non ce l’ha fatta la giovane investita all’uscita da una pizzeria: è morta in ospedale

POZZUOLI – Non ce l’ha fatta la 21enne di Caserta travolta domenica sera da un’auto all’uscita da una pizzeria in via Campi Flegrei. Simona Serra, giovane studentessa universitaria, è morta nel primo pomeriggio di lunedì (8 aprile) nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dopo oltre dodici ore di agonia. Troppo gravi e profonde le ferite riportate nell’impatto con la Wolkswagen Polo guidata da un 19enne di Pozzuoli, figlio di un imprenditore del posto. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale: dalle immagini si vede la giovane insieme ai suoi tre amici attraversare la strada quando, improvvisamente, è sopraggiunta l’auto che viaggiava in direzione Arco Felice. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli – diretti dalla comandante Silvia Mignone – l’automobilista, che era in compagnia di un amico, non avrebbe fatto in tempo nemmeno a frenare travolgendo la giovane che è finita contro il parabrezza prima di essere sbalzata sul selciato. L’impatto è stato violentissimo.

LA TRAGEDIA – Le condizioni della 19enne sono apparse subito gravi: soccorsa dai sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, è stata immediatamente trasferita in “codice rosso” presso il pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” a causa di lesioni cerebrali e toraciche e numerose fratture riportate in diverse parti del corpo che le sono risultati fatali.

OMICIDIO STRADALE – Nella giornata di ieri, intanto, è stato fermato e denunciato a piede libero M.S., il 19enne che era alla guida dell’auto-killer: è accusato di omicidio stradale. Il giovane, figlio del titolare di una discoteca di Pozzuoli, nelle ore successive al violento impatto è stato sottoposto a droga e alcol test che avrebbero dato esito negativo. Tra le ipotesi più accreditate, alla base della tragedia, ci sarebbe stata una fatale distrazione da parte del giovane automobilista che non avrebbe visto Simona e la sua comitiva attraversare la strada.