Il presidente Mattarella a Napoli per il 103° anniversario dell’Aeronautica Militare e per il giuramento degli allievi

NAPOLI – Il prossimo 1° aprile l’Aeronautica Militare celebrerà il 103° Anniversario della propria costituzione e il Giuramento e Battesimo del Corso “Grifo VI” dell’Accademia Aeronautica con una cerimonia militare che si terrà a Napoli, presso il Lungomare Caracciolo – Rotonda Diaz, alle ore 11. All’evento è prevista la partecipazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, e delle più alte cariche civili e militari. Da oggi, sabato 28 marzo, giorno della costituzione della Forza Armata, fino al 1° aprile, è aperto al pubblico in Piazza del Plebiscito uno spazio espositivo e divulgativo sulla storia e sulle attività della Forza Armata. Completano il programma delle celebrazioni le esibizioni della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare il 28 e 29 marzo in Piazza del Plebiscito e il sorvolo delle Frecce Tricolori nel corso della cerimonia del 1° aprile (martedì 31 marzo una formazione ridotta della Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà un sorvolo di prova sulla città di Napoli).