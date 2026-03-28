Alto impatto dei carabinieri a Quarto: denunce e sequestri

QUARTO – Alto impatto dei carabinieri nella zona di Quarto. I militari della locale tenenza e del Nucleo Radiomobile di Pozzuoli hanno passato al setaccio tutte le vie della movida. Alle prime luci dell’alba il bilancio contava: 42 persone identificate, 40 veicoli controllati di cui 5 sottoposti a sequestro. Dieci contravvenzioni elevate per un totale di 12mila euro circa. Due le persone segnalate per uso personale di droga. Quattro, in totale, le persone denunciate: 2 dovranno rispondere di guida senza patente reiterata nel biennio e una di porto abusivo di armi.

LE DENUNCE – Il 27enne, incensurato, è stato trovato in possesso di un coltello di 9 centimetri. Denunciato anche un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, che durante un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di 2 targhe rubate, numerose chiavi alterate e arnesi da scasso. L’uomo dovrà rispondere di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.