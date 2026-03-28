POZZUOLI/ Schianto contro un cavalcavia: auto distrutta, illesi i passeggeri che scappano

POZZUOLI – Paura questa notte a Pozzuoli dove un’auto è finita contro il guardrail del cavalcavia nei pressi del Tempio di Serapide. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una. Nell’impatto una Fiat Panda è andata completamente distrutta. Illesi il conducente e i passeggeri, alcuni dei quali si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del comando di Polizia Municipale di Pozzuoli che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e identificando gli occupanti.