POZZUOLI/ Controlli anti movida selvaggia ad Arco Felice: sequestrati scooter guidati da minorenni

POZZUOLI – Controlli anti movida selvaggia della Polizia ad Arco Felice. Nella serata di ieri 88 persone sono state identificate, di cui 16 con precedenti di polizia. Fermati anche 23 veicoli, mentre sono 6 gli automobilisti sanzionati al codice della strada per un importo complessivo di oltre 5000 euro. Le attività – condotte dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno portato anche a sequestri e fermi di scooter condotti da minorenni senza casco e senza patente. Infine diversi automobilisti sono stati sanzionati per eccesso di velocità.