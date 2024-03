Il Premio Oscar Geoffrey Rush in visita nell’azienda della famiglia Lubrano

POZZUOLI – Luca e Angelo Lubrano, imprenditori originari di Pozzuoli, ieri pomeriggio hanno ricevuto una sorpresa inattesa: nella loro tenuta toscana sui colli di Rapolano Terme, tra Siena ed Arezzo, è andato in visita il Premio Oscar Geoffrey Rush, famoso anche per aver interpretato Capitan Barbossa nel ciclo dei Pirati dei Caraibi. Ma non solo: l’attore australiano, come tanti, è innamorato di quell’angolo della Toscana ed è uno dei vicini della Tenuta, Cantina Donna Emilia dove nel pomeriggio ha trascorso alcune ore per assaggiare i vini “giovani” prodotti in questo angolo della Toscana dalla famiglia Lubrano che sta ottenendo numerosi riconoscimenti in tutto il Paese, riuscendo in pochi mesi a essere tra i principali distributori di vini pregiati di tutta l’area Nord-Ovest dell’Italia. Rush è un Triple Crown of Acting, avendo vinto un Premio Oscar, un Tony Award e un Emmy Award. Ha vinto l’Oscar per l’interpretazione di David Helfgott nel film Shine (1997). tre BAFTA Award, due Golden Globe e quattro Screen Actors Guild Award (su nove candidature). Luca Lubrano ha invitato a Napoli il famoso attore australiano.