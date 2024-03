POZZUOLI/ Manzoni-Josi: una falsa tregua per il bene del PD e di Lello Topo – il retroscena

POZZUOLI – Un viaggio in autostrada, direzione paesi vesuviani, per raggiungere Gigi Manzoni e portare al sindaco di Pozzuoli un messaggio chiaro: sei il leader del PD nell’area flegrea. Mario Casillo, Lello Topo a Giuseppe Annunziata ovvero i massimi rappresentanti dei Dem in Campania ieri pomeriggio hanno preso per mano Josi Gerardo Della Ragione e lo hanno accompagnato a “fare la pace” con Manzoni dopo la rottura delle scorse settimane con l’obiettivo di mettere fine agli imbarazzi per evitare “figuracce” elettorali. Sostanzialmente ci sono due motivi su tutti: garantire il PD di Bacoli e il candidato Lello Topo, che si sta giocando un’importante partita per le europee.

LA PAROLA – “Visto che l’alleanza con Josi ormai non può essere più messa in discussione, allora tutti devono remare dalla stessa parte”: questo in sintesi il messaggio. I vertici dei Dem sanno che Gigi Manzoni è un uomo di partito e che, soprattutto, ha la forza di indirizzare e determinare: lo ha già fatto a Giugliano con Pirozzi e a Quarto con Sabino (dove ha lasciato il segno anche nelle due Giunte), e lo farà a Monte di Procida con Pugliese. Ma Gigi è anche un uomo “tutto d’un pezzo” e una parola data per lui vale più di mille accordi sottoscritti. Visione, questa, alla base della rottura con Josi, sia umana che istituzionale, arrivata a causa degli impegni non mantenuti e le continue fughe in avanti del sindaco di Bacoli.

LEADERSHIP – Dicevamo: il diktat è “non fare brutte figure a Bacoli. E allora ecco che la triade Casillo-Annunziata-Topo ha lavorato per convincere Manzoni a cambiare idea. C’è Lello Topo da sostenere, c’è un congresso del PD a Pozzuoli in programma e c’è Ciro Mancino a Bacoli che sogna la poltrona di vice sindaco. Allora tutti insieme per dare (almeno) una parvenza di unione al netto dei selfie e delle frasi di circostanza, autentici specchietti per le allodole. Una finta tregua tra mille incertezze e un solo dato reale: Gigi Manzoni oggi è il leader del PD nell’area flegrea e non solo.