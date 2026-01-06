Il Napoli torna a Pozzuoli per il ritiro precampionato

POZZUOLI – Si torna a Pozzuoli, nell’hotel portafortuna. Domattina Mc Tominay & C. si riuniranno a “Gli Dei” per il consueto ritiro prepartita, in vista della sfida interna contro il Verona. Gli azzurri si vedranno direttamente alle 08:30 per la colazione, per poi pranzare alle 12:30. Dopo un breve riposo pomeridiano, per le 16:30 è prevista la partenza verso lo stadio “Diego Armando Maradona”. Il Napoli manca da Pozzuoli dal 7 dicembre scorso, un’assenza dettata dal viaggio a Riad per la Supercoppa e dalla doppia trasferta a Cremona e a Roma. Come di consueto, domani saranno accolti dal patron Gennaro Martusciello e dalla sorella Imma.