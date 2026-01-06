«Che guardi a fare?» 34enne pestato a sangue

GUGLIANO – Ieri sera i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano per una persona vittima di un’aggressione. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima un 34enne incensurato mentre era nei pressi della villa comunale di Sant’Antimo sarebbe stato aggredito da due uomini in corso di identificazione. Motivo della lite riconducibile a discussioni avvenute al momento o sguardo di troppo. Per la vittima, dimessa con una prognosi di 14 giorni, trauma cranico, varie lesioni e alcune fratture. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sant’Antimo impegnati nel ricostruire la vicenda.