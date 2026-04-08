Il Ministro Musumeci fa il sindaco di Pozzuoli e presenta la nuova palestra della scuola Pergolesi

POZZUOLI – C’è voluto il Ministro Nello Musumeci da Roma per far sapere alla città di Pozzuoli che questa mattinata è stata consegnata alla città la nuova palestra della scuola Pergolesi. E il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni? Non pervenuto anche questa volta. «La consegna stamane della palestra della Scuola Pergolesi di Pozzuoli costituisce un’ulteriore importante tappa nel percorso di riqualificazione sismica dei Campi Flegrei voluta dal governo Meloni. – ha fatto sapere il Ministro Musumeci – Seguo con particolare attenzione il rispetto del primo Programma di interventi che ho approvato lo scorso anno, secondo le priorità suggerite dal commissario straordinario Fulvio Soccodato, al quale va il mio apprezzamento. C’è tanto da lavorare e forse si rende necessaria qualche integrazione, anche finanziaria. Certo, non abbiamo la grazia di fare miracoli. Ma mi piace ricordare che quella messa in atto nel giugno di due anni fa è la prima organica azione di riduzione del rischio sismico di edilizia pubblica e infrastrutture che un governo abbia mai promosso nell’area flegrea.»