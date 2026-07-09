Lancia dal balcone cassetta di sicurezza con la droga: 46enne arrestata a Varcaturo

VARCATURO – Continuano i controlli ad ampio raggio e le perquisizioni nelle aree comuni e in abitazioni di persone già note alle forze dell’ordine da parte dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. A Varcaturo, via Parchitiello, i militari sono pronti a entrare. Nell’abitazione una donna 46enne incensurata. I militari bussano. Sono fuori e aspettano che la porta dell’appartamento si apra. La 46enne, agitata, capisce che il cerchio si sta stringendo e decide di giocarsi l’ultima carta. Raggiunge il balcone con una piccola cassetta di sicurezza tra le mani. Pochi istanti, uno sguardo rapido verso il basso e poi il lancio. L’idea era quella di far sparire cosa ci fosse al suo interno prima che i carabinieri la trovassero. Ma sotto quel balcone c’è un militare. Nota l’oggetto precipitare e lo recupera riconsegnandolo ai colleghi che nel frattempo erano entrati in casa. All’interno della cassetta 14 dosi di cocaina pronte per a vendita, una busta da 12 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per la 46enne scattano le manette. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Ma la perquisizione continua. Nell’appartamento trovati, nascosti sotto il letto, anche 41 proiettili e una pistola a salve senza tappo rosso. Per la donna e il marito, 41enne incensurato, scatta la denuncia per detenzione abusiva di munizionamento. La 46enne è ora in carcere in attesa di giudizio.